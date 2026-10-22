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GD European Land Systems - Steyr GmbH

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General Dynamics European Land Systems (GDELS) ist ein Unternehmen der General Dynamics Corporation, das mit europaweiten Standorten in Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz vertreten ist.

Mit über 1.870 erstklassig ausgebildeten technischen Mitarbeitern entwickeln, produzieren und liefern GDELS Firmen ...

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Firmensitz

GD European Land Systems - Steyr GmbH
Bleibtreustraße 2
1110 Wien
Österreich
+431760640
+4317698149
office@gdels.com
http://www.gdels.com
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