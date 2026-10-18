Hausverstand Bau GmbH
Kurze Info über uns
Ein kleines feines Unternehmen aus Oberösterreich hat das „Missing-Link“ der Baubranche er(ge)funden!
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Auf der Suche nach einer Lösung für Bauherren, um ökologisch und zukunftsweisend mit der Natur zu bauen, wurde die Idee von "Lego aus Holz" geboren und verfeinert. Das Ergebnis nach einem Jahr Entwicklungsarbeit in ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Hausverstand Bau GmbH
Erlath-Leiten 3
4861 Schörfling am Attersee
Österreich
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