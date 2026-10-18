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Hausverstand Bau GmbH

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Ein kleines feines Unternehmen aus Oberösterreich hat das „Missing-Link“ der Baubranche er(ge)funden!

Auf der Suche nach einer Lösung für Bauherren, um ökologisch und zukunftsweisend mit der Natur zu bauen, wurde die Idee von "Lego aus Holz" geboren und verfeinert. Das Ergebnis nach einem Jahr Entwicklungsarbeit in ...

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Firmensitz

Hausverstand Bau GmbH
Erlath-Leiten 3
4861 Schörfling am Attersee
Österreich
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+43662234664322
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https://www.bausatzhaus.at/
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