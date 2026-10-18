Hausverstand Bau GmbH
O firmě
Malá firma s velkými dovednostmi, se sídlem v Horních Rakousích, našla, či lépe řečeno vynalezla „chybějící článek“ ve stavebnictví!
Malá firma s velkými dovednostmi, se sídlem v Horních Rakousích, našla, či lépe řečeno vynalezla „chybějící článek“ ve stavebnictví!
Při hledání řešení pro developery, aby mohli stavět ekologicky a udržitelně ve vztahu k přírodě, se zrodila myšlenka „Lega ze dřeva“ a postupně byla zdokonalena. Výsledek, který vzešel ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Hausverstand Bau GmbH
Erlath-Leiten 3
4861 Schörfling am Attersee
Rakousko
4861 Schörfling am Attersee
Rakousko