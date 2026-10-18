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Hausverstand Bau GmbH

O firmě
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Malá firma s velkými dovednostmi, se sídlem v Horních Rakousích, našla, či lépe řečeno vynalezla „chybějící článek“ ve stavebnictví!

Při hledání řešení pro developery, aby mohli stavět ekologicky a udržitelně ve vztahu k přírodě, se zrodila myšlenka „Lega ze dřeva“ a postupně byla zdokonalena. Výsledek, který vzešel ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Hausverstand Bau GmbH
Erlath-Leiten 3
4861 Schörfling am Attersee
Rakousko
+43 720 720 333
+43662234664322
office@Bausatzhaus.at
https://www.bausatzhaus.at/
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