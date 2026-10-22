© FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Das Ziel der interdisziplinären Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist es, mit ausgezeichneten Mitarbeiter:innen einen wesentlichen Beitrag für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu leisten und gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.

Als Zukunftshochschule bildet die FH JOANNEUM praxisbezogen, wissenschaftlich und mutig.

FH JOANNEUM eröffnet durch Bildung neue Perspektiven.

FH JOANNEUM lebt Qualität – im Studium, in der Forschung und im Miteinander.

FH JOANNEUM versteht sich als Zukunftshochschule, die Studierenden auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet, aktiv Zukunftsthemen in Lehre und Forschung adressiert und die Hochschullandschaft mit innovativen inhaltlichen und didaktischen Bildungskonzepten prägt