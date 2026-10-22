FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
8020 Graz
Rakousko
8605 Kapfenberg
Rakousko
8020 Graz
Rakousko
Profil firmy
Cílem této interdisciplinární vysoké školy aplikovaných věd je s pomocí vynikajících zaměstnanců podstatně přispívat k rozvoji ekonomiky a společnosti a společně utvářet naši budoucnost.
FH JOANNEUM je vysoká škola budoucnosti a poskytuje na praxi zaměřené, vědecké a odvážné vzdělání.
FH JOANNEUM otevírá nové perspektivy prostřednictvím vzdělávání.
Ve vysoké škole FH JOANNEUM není kvalita jen bezobsažným heslem, ale žitou skutečností – ve studiu, ve výzkumu i ve vzájemných vztazích.
FH JOANNEUM se považuje za vysokou školu budoucnosti, která připravuje studenty na výzvy zítřka, aktivně se ve výuce a výzkumu zabývá tématy budoucnosti a spoluutváří vysokoškolské prostředí inovativními obsahovými a didaktickými vzdělávacími koncepty.
Obchodní příležitosti
Studium na vysoké škole FH JOANNEUM
Škola se zaměřením na praxi, projektově orientovaná a interdisciplinární
Vysoká škola FH JOANNEUM patří k předním poskytovatelům terciárního vzdělávání v Rakousku, a to díky svým více než 50 bakalářským a magisterským studijním programům v němčině a částečně i v angličtině a také díky kurzům dalšího vzdělávání, uzpůsobeným aktuálním potřebám.
FH JOANNEUM nabízí vědecky podložené, interdisciplinární a na praxi zaměřené vysokoškolské vzdělání, přičemž považuje studenty a pedagogy ze zahraničí, stejně jako mezinárodní spolupráci s vysokými školami a podniky za obohacení.