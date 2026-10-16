Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

B&R Industrial Automation GmbH

Kurze Info über uns
Logo

B&R ist ein innovatives Automatisierungsunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in der ganzen Welt. Als Branchenführer in der Industrieautomation kombiniert B&R modernste Technologien mit fortschrittlichem Engineering.

B&R stellt den Kunden verschiedenster Branchen perfekte Gesamtlösungen in der ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Niederlassungen

B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
Tschechien
+420541420311
+420541420326
office.cz@br-automation.com
http://www.br-automation.com
vCard

Firmensitz

B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Österreich
+43774865860
+437748658626
office@br-automation.com
http://www.br-automation.com
vCard