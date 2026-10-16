B&R Industrial Automation GmbH
Kurze Info über uns
B&R ist ein innovatives Automatisierungsunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in der ganzen Welt. Als Branchenführer in der Industrieautomation kombiniert B&R modernste Technologien mit fortschrittlichem Engineering.
B&R ist ein innovatives Automatisierungsunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in der ganzen Welt. Als Branchenführer in der Industrieautomation kombiniert B&R modernste Technologien mit fortschrittlichem Engineering.
B&R stellt den Kunden verschiedenster Branchen perfekte Gesamtlösungen in der ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Niederlassungen
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
Tschechien
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Firmensitz
B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Österreich
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