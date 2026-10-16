B&R Industrial Automation GmbH
O firmě
B&R je inovativní společností v oblasti průmyslové automatizace. Její ústředí se nachází v Rakousku. Firma B&R disponuje více než 180 zastoupeními po celém světě.
B&R je inovativní společností v oblasti průmyslové automatizace. Její ústředí se nachází v Rakousku. Firma B&R disponuje více než 180 zastoupeními po celém světě.
Jako jedna z předních inovačních firem kombinuje B&R nejnovější technologie s pokročilým inženýringem.
Společnost B&R zákazníkům nejrůznějších odvětví ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Pobočky v této zemi
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
Česká republika
616 00 Brno
Česká republika
Hlavní sídlo
B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Rakousko
5142 Eggelsberg
Rakousko