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B&R Industrial Automation GmbH

O firmě
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B&R je inovativní společností v oblasti průmyslové automatizace. Její ústředí se nachází v Rakousku. Firma B&R disponuje více než 180 zastoupeními po celém světě.
Jako jedna z předních inovačních firem kombinuje B&R nejnovější technologie s pokročilým inženýringem.

Společnost B&R zákazníkům nejrůznějších odvětví ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Pobočky v této zemi

B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
Česká republika
+420541420311
+420541420326
office.cz@br-automation.com
http://www.br-automation.com
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Hlavní sídlo

B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Rakousko
+43774865860
+437748658626
office@br-automation.com
http://www.br-automation.com
vCard