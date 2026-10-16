BÖCK GMBH
Kurze Info über uns
Die Böck GmbH hat sich auf die Entwicklung und Zulieferung von Gummitellern, Gummiplatten, Gummiklötzen und Sonderaufnahmen für KFZ Hebebühnen spezialisiert.
Die Böck GmbH hat sich auf die Entwicklung und Zulieferung von Gummitellern, Gummiplatten, Gummiklötzen und Sonderaufnahmen für KFZ Hebebühnen spezialisiert.
Zu den Kunden zählen namhafte deutsche Hebebühnenhersteller in der Erstausrüstung, sowie Werkstattausrüster in ganz Europa und Übersee im ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
BÖCK GMBH
Hörschingerstraße 12
4063 Hörsching
Österreich
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