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BÖCK GMBH

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Die Böck GmbH hat sich auf die Entwicklung und Zulieferung von Gummitellern, Gummiplatten, Gummiklötzen und Sonderaufnahmen für KFZ Hebebühnen spezialisiert.

Zu den Kunden zählen namhafte deutsche Hebebühnenhersteller in der Erstausrüstung, sowie Werkstattausrüster in ganz Europa und Übersee im ...

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BÖCK GMBH
Hörschingerstraße 12
4063 Hörsching
Österreich
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