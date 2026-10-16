BÖCK GMBH
O firmě
Společnost Böck GmbH se specializuje na vývoj a dodávky pryžových desek, pryžových talířů, pryžových špalíkových výztuží a speciálních úchytů ke zdvihacím plošinám pro automobily.
Společnost Böck GmbH se specializuje na vývoj a dodávky pryžových desek, pryžových talířů, pryžových špalíkových výztuží a speciálních úchytů ke zdvihacím plošinám pro automobily.
Mezi zákazníky společnosti patří věhlasní němečtí výrobci zdvihacích plošin jako dodavatelé vybavení do nových dílen a také dodavatelé ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
BÖCK GMBH
Hörschingerstraße 12
4063 Hörsching
Rakousko
4063 Hörsching
Rakousko