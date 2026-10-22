Condor High Tech Parts GmbH
Kurze Info über uns
CONDOR hat sich auf die europaweite Beschaffung von Zeichnungsteilen spezialisiert. Unser Service reicht, von der Konstruktion und Entwicklung über die Fertigung und Qualitätskontrolle bis hin zur Logistik.
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Seit Mitte der 90er Jahre ist Condor auch in Osteuropa tätig, betreut seine Partner vor Ort und sichert so die ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Condor High Tech Parts GmbH
Wildpretstrasse 4
1110 Wien
Österreich
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