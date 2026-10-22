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Condor High Tech Parts GmbH

O firmě
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Společnost CONDOR se specializuje na nákup prvků souvisejících s realizací výroby podle výkresů, a to na evropské úrovni. Naše služby zahrnují spektrum sahající od konstrukce a vývoj přes samotnou realizaci a kontrolu kvality, až po logistiku.

Od poloviny 90. let 20. století je společnost Condor aktivní také ve ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Condor High Tech Parts GmbH
Wildpretstrasse 4
1110 Wien
Rakousko
+43133378210
+431333782150
office@condor.at
http://www.condor.at
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