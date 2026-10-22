Condor High Tech Parts GmbH
O firmě
Společnost CONDOR se specializuje na nákup prvků souvisejících s realizací výroby podle výkresů, a to na evropské úrovni. Naše služby zahrnují spektrum sahající od konstrukce a vývoj přes samotnou realizaci a kontrolu kvality, až po logistiku.
Společnost CONDOR se specializuje na nákup prvků souvisejících s realizací výroby podle výkresů, a to na evropské úrovni. Naše služby zahrnují spektrum sahající od konstrukce a vývoj přes samotnou realizaci a kontrolu kvality, až po logistiku.
Od poloviny 90. let 20. století je společnost Condor aktivní také ve ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Condor High Tech Parts GmbH
Wildpretstrasse 4
1110 Wien
Rakousko
1110 Wien
Rakousko