Design Composite GmbH
Kurze Info über uns
Design Composite GmbH produziert und vertreibt Verbundpaneele für die Bereiche Leichtbau, Architektur & Design sowie Akustik. Die Kernkompetenz liegt vor allem in der Verklebung unterschiedlicher Komponenten zu neuartigen Verbunden.
Design Composite GmbH produziert und vertreibt Verbundpaneele für die Bereiche Leichtbau, Architektur & Design sowie Akustik. Die Kernkompetenz liegt vor allem in der Verklebung unterschiedlicher Komponenten zu neuartigen Verbunden.
Für Architektur & Design werden verschiedenste transluzente Paneele angeboten, die ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Design Composite GmbH
Gewerbegebiet Lengdorf 4
5722 Niedernsill
Österreich
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