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Design Composite GmbH

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Design Composite GmbH produziert und vertreibt Verbundpaneele für die Bereiche Leichtbau, Architektur & Design sowie Akustik. Die Kernkompetenz liegt vor allem in der Verklebung unterschiedlicher Komponenten zu neuartigen Verbunden.

Für Architektur & Design werden verschiedenste transluzente Paneele angeboten, die ...

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Firmensitz

Design Composite GmbH
Gewerbegebiet Lengdorf 4
5722 Niedernsill
Österreich
+436548203970
+4365482039797
info@design-composite.at
http://www.design-composite.at
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