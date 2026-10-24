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Design Composite GmbH

O firmě
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Společnost Design Composite GmbH vyrábí a distribuuje kompozitní panely pro následující oblasti aplikace: lehké stavby, architektura a design, jakož i akustika. Klíčové know-how firmy spočívá především v lepení různých komponent s cílem tvorby nových kompozitních materiálů.

Pro oblast architektury a designu firma ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Design Composite GmbH
Gewerbegebiet Lengdorf 4
5722 Niedernsill
Rakousko
+436548203970
+4365482039797
info@design-composite.at
http://www.design-composite.at
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