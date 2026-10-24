Design Composite GmbH
O firmě
Společnost Design Composite GmbH vyrábí a distribuuje kompozitní panely pro následující oblasti aplikace: lehké stavby, architektura a design, jakož i akustika. Klíčové know-how firmy spočívá především v lepení různých komponent s cílem tvorby nových kompozitních materiálů.
Společnost Design Composite GmbH vyrábí a distribuuje kompozitní panely pro následující oblasti aplikace: lehké stavby, architektura a design, jakož i akustika. Klíčové know-how firmy spočívá především v lepení různých komponent s cílem tvorby nových kompozitních materiálů.
Pro oblast architektury a designu firma ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Design Composite GmbH
Gewerbegebiet Lengdorf 4
5722 Niedernsill
Rakousko
5722 Niedernsill
Rakousko