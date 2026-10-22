EMCO GmbH
Kurze Info über uns
Der Salzburger Maschinenbauer EMCO zählt zu den führenden Werkzeugmaschinenherstellern in Europa. EMCO beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland.
Der Salzburger Maschinenbauer EMCO zählt zu den führenden Werkzeugmaschinenherstellern in Europa. EMCO beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland.
Der zentrale Erfolgsfaktor des international agierenden Unternehmens in Familienbesitz ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Niederlassungen
EMCO Intos s.r.o.
Pod nádražím 853
268 01 Hořovice
Tschechien
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Firmensitz
EMCO GmbH
Salzburgerstraße 80
5400 Hallein
Österreich
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