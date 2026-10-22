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EMCO GmbH

O firmě
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Strojírenská společnost EMCO, sídlící v rakouském Salzburku, patří k předním výrobcům obráběcích strojů v Evropě. Firma EMCO v současné době zaměstnává kolem 800 lidí ve svých šesti výrobních závodech v Rakousku, Německu, v Itálii a v Rusku.

Klíčovým faktorem úspěchu u tohoto rodinného podniku s mezinárodní ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Pobočky v této zemi

EMCO Intos s.r.o.
Pod nádražím 853
268 01 Hořovice
Česká republika
+420311706265
+420311706280
emco@intos.cz
http://www.emco-world.cz
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Hlavní sídlo

EMCO GmbH
Salzburgerstraße 80
5400 Hallein
Rakousko
+4362458910
+43624586965
info.at@emco-world.com
http://www.emco-world.com
vCard