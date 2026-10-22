EMCO GmbH
O firmě
Strojírenská společnost EMCO, sídlící v rakouském Salzburku, patří k předním výrobcům obráběcích strojů v Evropě. Firma EMCO v současné době zaměstnává kolem 800 lidí ve svých šesti výrobních závodech v Rakousku, Německu, v Itálii a v Rusku.
Strojírenská společnost EMCO, sídlící v rakouském Salzburku, patří k předním výrobcům obráběcích strojů v Evropě. Firma EMCO v současné době zaměstnává kolem 800 lidí ve svých šesti výrobních závodech v Rakousku, Německu, v Itálii a v Rusku.
Klíčovým faktorem úspěchu u tohoto rodinného podniku s mezinárodní ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Pobočky v této zemi
EMCO Intos s.r.o.
Pod nádražím 853
268 01 Hořovice
Česká republika
268 01 Hořovice
Česká republika
Hlavní sídlo
EMCO GmbH
Salzburgerstraße 80
5400 Hallein
Rakousko
5400 Hallein
Rakousko