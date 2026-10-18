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Ernst Zimmerl Weingut

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Seit Generationen bestehendes 7ha großes Weingut im Weinviertel nahe der tschechischen Grenze, 20 km von Znaim entfernt. 50% der Rebfläche sind Junganlagen mit hoher Laubwand. Alte Weingärten werden erhalten, weil sie gehaltvolle Weine liefern.

Die Betriebsphilosophie vom Weingut Ernst Zimmerl: Ertragsbegrenzung, ...

Branche

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Firmensitz

Ernst Zimmerl Weingut
Untermarkersdorf 67/68
2061 Hadres
Österreich
+4329432353
+436767255568
info@wein-zimmerl.at
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