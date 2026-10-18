Ernst Zimmerl Weingut
Kurze Info über uns
Seit Generationen bestehendes 7ha großes Weingut im Weinviertel nahe der tschechischen Grenze, 20 km von Znaim entfernt. 50% der Rebfläche sind Junganlagen mit hoher Laubwand. Alte Weingärten werden erhalten, weil sie gehaltvolle Weine liefern.
Seit Generationen bestehendes 7ha großes Weingut im Weinviertel nahe der tschechischen Grenze, 20 km von Znaim entfernt. 50% der Rebfläche sind Junganlagen mit hoher Laubwand. Alte Weingärten werden erhalten, weil sie gehaltvolle Weine liefern.
Die Betriebsphilosophie vom Weingut Ernst Zimmerl: Ertragsbegrenzung, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Ernst Zimmerl Weingut
Untermarkersdorf 67/68
2061 Hadres
Österreich
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