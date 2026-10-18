čeština
Seitennavigation
Inhalt

Ernst Zimmerl Weingut

O firmě
logo

Toto tradiční vinařství se nachází v oblasti Weinviertel v blízkosti českých hranic, 20 km jižně od Znojma a jeho vinice mají rozlohu 7 hektarů. 50 % plochy vinic tvoří mladé rostliny s vysokým růstem listů. Staré vinice zůstávají zachovány, protože plodí révu, z níž vznikají bohatá vína.

Základní koncept vinice ...

Odvětví

Jak se můžete s firmou spojit

Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Ernst Zimmerl Weingut
Untermarkersdorf 67/68
2061 Hadres
Rakousko
+4329432353
+436767255568
info@wein-zimmerl.at
vCard