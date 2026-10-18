Ernst Zimmerl Weingut
O firmě
Toto tradiční vinařství se nachází v oblasti Weinviertel v blízkosti českých hranic, 20 km jižně od Znojma a jeho vinice mají rozlohu 7 hektarů. 50 % plochy vinic tvoří mladé rostliny s vysokým růstem listů. Staré vinice zůstávají zachovány, protože plodí révu, z níž vznikají bohatá vína.
Toto tradiční vinařství se nachází v oblasti Weinviertel v blízkosti českých hranic, 20 km jižně od Znojma a jeho vinice mají rozlohu 7 hektarů. 50 % plochy vinic tvoří mladé rostliny s vysokým růstem listů. Staré vinice zůstávají zachovány, protože plodí révu, z níž vznikají bohatá vína.
Základní koncept vinice ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Ernst Zimmerl Weingut
Untermarkersdorf 67/68
2061 Hadres
Rakousko
2061 Hadres
Rakousko