eurofunk Kappacher GmbH
Kurze Info über uns
eurofunk ist einer der größten Systemspezialisten für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Leitstellen und Notrufzentralen, im Bereich der öffentlichen Sicherheit sowie Industrie und Verkehr. Die Kunden profitieren vom ganzheitlichen Blick, dem umfassenden eigenen Produktportfolio und der Lösungskompetenz. Mit ...
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Firmensitz
eurofunk Kappacher GmbH
Eurofunk-Straße 1-8
5600 Sankt Johann im Pongau
Österreich
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Landstraßer Hauptstraße 148/2/B1
1030 Wien
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