eurofunk Kappacher GmbH
O firmě
Společnost eurofunk je jedním z největších systémových specialistů pro plánování, výstavbu a provoz řídicích center i nouzových call center, a to jak v oblasti bezpečnosti veřejných služeb, tak i v oblasti průmyslu či dopravy. Zákazníci mohou využít celostního pohledu firmy, vlastního komplexního portfolia produktů i ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
eurofunk Kappacher GmbH
Eurofunk-Straße 1-8
5600 Sankt Johann im Pongau
Rakousko
5600 Sankt Johann im Pongau
Rakousko
eurofunk Kappacher GmbH
Landstraßer Hauptstraße 148/2/B1
1030 Wien
Rakousko
1030 Wien
Rakousko