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eurofunk Kappacher GmbH

O firmě
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Společnost eurofunk je jedním z největších systémových specialistů pro plánování, výstavbu a provoz řídicích center i nouzových call center, a to jak v oblasti bezpečnosti veřejných služeb, tak i v oblasti průmyslu či dopravy. Zákazníci mohou využít celostního pohledu firmy, vlastního komplexního portfolia produktů i ...

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Jak se můžete s firmou spojit

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