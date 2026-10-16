Technikum Wien GmbH
Kurze Info über uns
Mit bisher mehr als 11.000 AbsolventInnen und aktuell etwa 4.400 Studierenden sowie 12 Bachelor- und 19 Master-Studiengängen ist die Fachhochschule Technikum Wien die größte rein technische Fachhochschule Österreichs.
Mit bisher mehr als 11.000 AbsolventInnen und aktuell etwa 4.400 Studierenden sowie 12 Bachelor- und 19 Master-Studiengängen ist die Fachhochschule Technikum Wien die größte rein technische Fachhochschule Österreichs.
Das wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxisnahe Studienangebot ist überaus vielfältig. ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten könnenZurück Weiter
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Technikum Wien GmbH
Höchstädtplatz 6
1200 Wien
Österreich
1200 Wien
Österreich
Technikum Wien GmbH
Höchstädtplatz 6
1200 Wien
Österreich
1200 Wien
Österreich