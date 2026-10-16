Technikum Wien GmbH
O firmě
Vysoká škola technická ve Vídni (Fachhochschule Technikum Wien) má dosud přibližně 11 000 absolventů a v současné době zde studuje asi 4 400 studentů ve 12 bakalářských a 19 magisterských studijních programech, což z ní činí největší ryze technickou odbornou vysokou školu v Rakousku.
Vysoká škola technická ve Vídni (Fachhochschule Technikum Wien) má dosud přibližně 11 000 absolventů a v současné době zde studuje asi 4 400 studentů ve 12 bakalářských a 19 magisterských studijních programech, což z ní činí největší ryze technickou odbornou vysokou školu v Rakousku.
Vědecky založená a zároveň ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Technikum Wien GmbH
Höchstädtplatz 6
1200 Wien
Rakousko
1200 Wien
Rakousko
Technikum Wien GmbH
Höchstädtplatz 6
1200 Wien
Rakousko
1200 Wien
Rakousko