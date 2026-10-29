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Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG

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RÜBIG entwickelte sich seit 1946 von einer kleinen Gesenkschmiede zu einem international erfolgreichen Metallkompetenzzentrum.

RÜBIG Härtetechnik ist Experte für die Wärmebehandlung von Stahl- und Aluminiumwerkstoffen und bietet individuelle Lösungen für kundenspezifische Wärmebehandlungsanforderungen.
RÜBIG ...

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Firmensitz

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Österreich
+437242471350
+437242471352055
schmiede.vertrieb@rubig.com
http://www.rubig.com
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