Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
O firmě
Společnost Rübig byla založena roku 1946 a od té doby se vypracovala z malé kovárny do podoby mezinárodně úspěšného podniku na zpracování kovů.
Společnost Rübig byla založena roku 1946 a od té doby se vypracovala z malé kovárny do podoby mezinárodně úspěšného podniku na zpracování kovů.
Společnost RÜBIG Härtetechnik je expertním pracovištěm zabývajícím se tepelným zpracováním ocelových a hliníkových materiálů a nabízí individuální řešení požadavků zákazníka ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Rakousko
4600 Wels
Rakousko