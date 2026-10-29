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Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG

O firmě
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Společnost Rübig byla založena roku 1946 a od té doby se vypracovala z malé kovárny do podoby mezinárodně úspěšného podniku na zpracování kovů.

Společnost RÜBIG Härtetechnik je expertním pracovištěm zabývajícím se tepelným zpracováním ocelových a hliníkových materiálů a nabízí individuální řešení požadavků zákazníka ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Rakousko
+437242471350
+437242471352055
schmiede.vertrieb@rubig.com
http://www.rubig.com
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