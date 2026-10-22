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Hechenbichler GmbH

Kurze Info über uns
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Hechenbichler GmbH entwickelt und produziert hochwirksame Biostimulanzien sowie innovative Lösungen für Landwirtschaft, Pflanzenbau, Bodengesundheit, Güllemanagement, Stallhygiene und Tierwohl.

Gesucht: Partner

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7
6020 Innsbruck
Österreich
+435122918100
info@amalgerol.com
https://www.hechenbichler.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Hechenbichler GmbH entwickelt und vertreibt Produkte für die Landwirtschaft. Schwerpunkt sind Biostimulanzien zur Stärkung von Pflanzen und Böden, zur Stabilisierung von Erträgen sowie zur Förderung der Stressresistenz gegenüber Trockenheit, Hitze und Kälte. Mit der AMALGEROL-Familie verfügt das Unternehmen über internationale Erfahrung; Produkte sind in über 40 Ländern im Einsatz. Ergänzend bietet Hechenbichler Lösungen für Güllemanagement, Stallhygiene und Tierpflege. Die Produktion erfolgt in der EU nach hohen Qualitäts- und Umweltstandards. Vertriebspartner und Kunden schätzen die hohe Effizienz der Produkte, die fachliche Unterstützung, die Praxiserfahrung aus internationalen Märkten und die langfristige Verlässlichkeit des Unternehmens.

Firmengebäude
© Hechenbichler GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Biostimulanzien und innovative landwirtschaftliche Lösungen

Hechenbichler GmbH sucht starke Vertriebspartner für AMALGEROL-Produkte im Bereich Pflanze und Boden, GÜLLEMAX-Produkte für Gülle- und Stallmanagement sowie ausgewählte Tierpflegeprodukte für Laktation und Eutergesundheit. Gesucht werden Partner mit einem effizienten Vertriebsnetz in Landwirtschaft und Gartenbau sowie mit großem Interesse an innovativen Lösungen.

In Tschechien ist Hechenbichler mit AMALGEROL bereits seit vielen Jahren etabliert und verfügt über eine bestehende regionale Marktpräsenz, auf die neue Vertriebspartnerschaften gezielt aufbauen können.

Produktbild
© Hechenbichler GmbH