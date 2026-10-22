Hechenbichler GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
6020 Innsbruck
Österreich
Firmenprofil
Hechenbichler GmbH entwickelt und vertreibt Produkte für die Landwirtschaft. Schwerpunkt sind Biostimulanzien zur Stärkung von Pflanzen und Böden, zur Stabilisierung von Erträgen sowie zur Förderung der Stressresistenz gegenüber Trockenheit, Hitze und Kälte. Mit der AMALGEROL-Familie verfügt das Unternehmen über internationale Erfahrung; Produkte sind in über 40 Ländern im Einsatz. Ergänzend bietet Hechenbichler Lösungen für Güllemanagement, Stallhygiene und Tierpflege. Die Produktion erfolgt in der EU nach hohen Qualitäts- und Umweltstandards. Vertriebspartner und Kunden schätzen die hohe Effizienz der Produkte, die fachliche Unterstützung, die Praxiserfahrung aus internationalen Märkten und die langfristige Verlässlichkeit des Unternehmens.
Geschäftswunsch
Biostimulanzien und innovative landwirtschaftliche Lösungen
Hechenbichler GmbH sucht starke Vertriebspartner für AMALGEROL-Produkte im Bereich Pflanze und Boden, GÜLLEMAX-Produkte für Gülle- und Stallmanagement sowie ausgewählte Tierpflegeprodukte für Laktation und Eutergesundheit. Gesucht werden Partner mit einem effizienten Vertriebsnetz in Landwirtschaft und Gartenbau sowie mit großem Interesse an innovativen Lösungen.
In Tschechien ist Hechenbichler mit AMALGEROL bereits seit vielen Jahren etabliert und verfügt über eine bestehende regionale Marktpräsenz, auf die neue Vertriebspartnerschaften gezielt aufbauen können.