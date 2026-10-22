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Hechenbichler GmbH

O firmě
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Společnost Hechenbichler GmbH vyvíjí a vyrábí vysoce účinné biostimulanty a inovativní řešení pro zemědělství, rostlinnou výrobu, zdraví půdy, management kejdy, hygienu stájí a welfare zvířat.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7
6020 Innsbruck
Rakousko
+435122918100
info@amalgerol.com
https://www.hechenbichler.com
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O společnosti

Profil firmy

Společnost Hechenbichler GmbH vyvíjí a distribuuje produkty pro zemědělství. Hlavním zaměřením jsou biostimulanty pro posílení rostlin a půdy, stabilizaci výnosů a podporu odolnosti vůči stresu způsobenému suchem, horkem a chladem. S produktovou řadou AMALGEROL má společnost mezinárodní zkušenosti a její produkty se používají ve více než 40 zemích. Hechenbichler navíc nabízí řešení pro management kejdy, hygienu stájí a péči o zvířata. Výroba probíhá v EU podle vysokých standardů kvality a ochrany životního prostředí. Distribuční partneři a zákazníci oceňují vysokou účinnost produktů, odbornou podporu, praktické zkušenosti z mezinárodních trhů a dlouhodobou spolehlivost společnosti.

Budova společnosti
© Hechenbichler GmbH
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Biostimulanty a inovativní zemědělská řešení

Společnost Hechenbichler GmbH hledá silné distribuční partnery pro produkty řady AMALGEROL v oblasti rostlinné výroby a péče o půdu, produkty řady GÜLLEMAX pro management kejdy a hygienu stájí a také pro vybrané produkty péče o zvířata zaměřené na laktaci a zdraví vemene. Hledáme partnery s efektivní distribuční sítí v zemědělství a zahradnictví, kteří mají zájem o inovativní řešení.

V České republice je společnost Hechenbichler s produkty AMALGEROL etablována již řadu let a ma stabilní regionální tržní zastoupení, na které mohou nová distribuční partnerství cíleně navázat.

Obrázek produktu
© Hechenbichler GmbH