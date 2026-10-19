Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
Kurze Info über uns
Die Firma HElD Antriebstechnik GmbH & Co KG ist ein Österreichischer Hersteller von Kupplungen und Bremsen für industrielle Anwendungen.
Die Firma HElD Antriebstechnik GmbH & Co KG ist ein Österreichischer Hersteller von Kupplungen und Bremsen für industrielle Anwendungen.
Hauptzielgruppen liegen in den Bereichen
• Maschinenbau: allgemeiner Maschinenbau und Werkzeugmaschinen
• Marine Ausrüstungen: Kupplungen für Schiffswinden, Ankerwinden, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
Ernstbrunner Straße 35
2000 Stockerau
Österreich
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