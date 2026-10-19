Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
O firmě
Společnost HEID Antriebstechnik GmbH & Co KG je rakouský výrobce spojek a brzd pro průmyslové aplikace.
Společnost HEID Antriebstechnik GmbH & Co KG je rakouský výrobce spojek a brzd pro průmyslové aplikace.
Hlavní cílovou skupinou jsou společnosti v následujících oblastech:
• strojírenství: obecné strojírenství a obráběcí stroje,
• námořní zařízení: spojky pro lodní navijáky, navijáky kotevních řetězů či lan, navijáky ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
Ernstbrunner Straße 35
2000 Stockerau
Rakousko
2000 Stockerau
Rakousko