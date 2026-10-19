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Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG

O firmě
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Společnost HEID Antriebstechnik GmbH & Co KG je rakouský výrobce spojek a brzd pro průmyslové aplikace.

Hlavní cílovou skupinou jsou společnosti v následujících oblastech:
• strojírenství: obecné strojírenství a obráběcí stroje,
• námořní zařízení: spojky pro lodní navijáky, navijáky kotevních řetězů či lan, navijáky ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
Ernstbrunner Straße 35
2000 Stockerau
Rakousko
+43226665580
+43226665812
office@heid-antriebstechnik.at
http://www.heid-antriebstechnik.at
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