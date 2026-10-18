Das Weingut Hebenstreit befindet sich im Retzer Land und somit im nördlichsten und gleichzeitig größten Weinbaugebiet Österreichs, ganz nahe der Grenze zu Tschechien.

Hier im Weinviertel, das für sein „cool climate“ bekannt ist, wachsen besonders spritzige Weine mit gut ausbalanciertem Säurespiel.

Grüner Veltliner in seinen vielseitigen Facetten ist die Hauptsorte. Alle Weine werden trocken ausgebaut, Trinkfreude und Fruchtigkeit wird besonderes Augenmerk geschenkt.

© Martin Lifka Photography