Weingut Hebenstreit
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
2070 Kleinriedenthal
Österreich
Firmenprofil
Das Weingut Hebenstreit befindet sich im Retzer Land und somit im nördlichsten und gleichzeitig größten Weinbaugebiet Österreichs, ganz nahe der Grenze zu Tschechien.
Hier im Weinviertel, das für sein „cool climate“ bekannt ist, wachsen besonders spritzige Weine mit gut ausbalanciertem Säurespiel.
Grüner Veltliner in seinen vielseitigen Facetten ist die Hauptsorte. Alle Weine werden trocken ausgebaut, Trinkfreude und Fruchtigkeit wird besonderes Augenmerk geschenkt.
Geschäftswunsch
Grüner Veltliner in vielen Facetten
Trockene, fruchtige Weine mit spritziger Säure
Das Weingut Hebenstreit möchte seine Weine verstärkt am tschechischen Markt vertreiben und sucht dafür Partner:innen.
Die ausschließlich trocken und fruchtig ausgebauten Weine, allen voran der Grüne Veltliner, passen gut zu den Geschmacksvorstellungen der tschechischen Konsument:innen.