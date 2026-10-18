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Weingut Hebenstreit

Kurze Info über uns
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Das Weingut Hebenstreit liegt im Retzer Land im Weinviertel und produziert trockene, fruchtige Weine mit spritziger Säure – vor allem Grünen Veltliner in vielen Facetten.

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Branche

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Firmensitz

Weingut Hebenstreit
Weinweg 10
2070 Kleinriedenthal
Österreich
+43294231463
+436767349800
office@weingut-hebenstreit.at
http://www.weingut-hebenstreit.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Das Weingut Hebenstreit befindet sich im Retzer Land und somit im nördlichsten und gleichzeitig größten Weinbaugebiet Österreichs, ganz nahe der Grenze zu Tschechien.

Hier im Weinviertel, das für sein „cool climate“ bekannt ist, wachsen besonders spritzige Weine mit gut ausbalanciertem Säurespiel.

Grüner Veltliner in seinen vielseitigen Facetten ist die Hauptsorte. Alle Weine werden trocken ausgebaut, Trinkfreude und Fruchtigkeit wird besonderes Augenmerk geschenkt.

© Martin Lifka Photography
© Weingut Hebenstreit
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Grüner Veltliner in vielen Facetten

Trockene, fruchtige Weine mit spritziger Säure

Das Weingut Hebenstreit möchte seine Weine verstärkt am tschechischen Markt vertreiben und sucht dafür Partner:innen.

Die ausschließlich trocken und fruchtig ausgebauten Weine, allen voran der Grüne Veltliner, passen gut zu den Geschmacksvorstellungen der tschechischen Konsument:innen.