čeština
Seitennavigation
Inhalt

Weingut Hebenstreit

O firmě
logo

Vinařství Hebenstreit se nachází v oblasti města Retz ve vinařské oblasti Weinviertel a produkuje suchá, ovocná vína se svěží kyselinkou – především odrůdy Veltlínského zeleného v jeho mnoha variacích.

Firma hledá: Partnery

Odvětví

Jak se můžete s firmou spojit

Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Weingut Hebenstreit
Weinweg 10
2070 Kleinriedenthal
Rakousko
+43294231463
+436767349800
office@weingut-hebenstreit.at
http://www.weingut-hebenstreit.at
vCard
O společnosti

Profil firmy

Vinařství Hebenstreit se nachází v oblasti města Retz, nejsevernější a zároveň největší vinařské oblasti Rakouska, nedaleko hranice s Českem.

Zde ve Weinviertlu, které je známé svým „cool“ klimatem, rostou obzvláště svěží vína s vyváženou kyselinkou.

Hlavní odrůdou je Veltlínské zelené ve svých rozmanitých podobách. Všechna vína jsou suchá, při jejich výrobě je kladen zvláštní důraz na příjemnou chuť a ovocnost.

© Martin Lifka Photography
© Weingut Hebenstreit
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Grüner Veltliner v mnoha jeho podobách

Suchá, ovocná vína se svěží kyselinkou

Chceme svá vína prodávat na českém trhu a hledáme pro to partnery.

Výhradně suchá a ovocná vína, zejména Veltlínské zelené, která přesně odpovídají vkusu českých spotřebitelů.