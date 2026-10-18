Weingut Hebenstreit
O firmě
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Weingut Hebenstreit
Weinweg 10
2070 Kleinriedenthal
Rakousko
2070 Kleinriedenthal
Rakousko
O společnosti
Profil firmy
Vinařství Hebenstreit se nachází v oblasti města Retz, nejsevernější a zároveň největší vinařské oblasti Rakouska, nedaleko hranice s Českem.
Zde ve Weinviertlu, které je známé svým „cool“ klimatem, rostou obzvláště svěží vína s vyváženou kyselinkou.
Hlavní odrůdou je Veltlínské zelené ve svých rozmanitých podobách. Všechna vína jsou suchá, při jejich výrobě je kladen zvláštní důraz na příjemnou chuť a ovocnost.
Obchodní příležitosti
Obchodní příležitosti
Grüner Veltliner v mnoha jeho podobách
Suchá, ovocná vína se svěží kyselinkou
Chceme svá vína prodávat na českém trhu a hledáme pro to partnery.
Výhradně suchá a ovocná vína, zejména Veltlínské zelené, která přesně odpovídají vkusu českých spotřebitelů.