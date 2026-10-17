© OPITZ FINE WINES GmbH

Willi Opitz ist gemeinsam mit seiner Frau Maria hauptberuflich Winzer aus Leidenschaft – seit 1995.

Bereits im Jahr 1996/97 wurde Opitz als erster Österreicher in London mit dem Titel “Late Harvest Winemaker of the Year“ ausgezeichnet. Er ist Träger des MERITUM VINI Ordens des ORDO EQUESTRIS VINI EUROPA.

Das Weingut zeigt immer wieder mit internationalen Erfolgsgeschichten auf - z.B. mit Weinen für die Krönungszeremonie, für Bill Clinton oder für die Formel 1. Weitere internationale Weinprojekte wurden z.B. in Armenien, Transsilvanien, Italien, Spanien und Cornwall (auf königlichem Grund) umgesetzt - neu hinzu kommt 2025 Finnland, wo erneut ein besonderer Wein gekeltert wird. Zu den Innovationen zählen z.B. auch fälschungssichere Etiketten mit denen die Premium-Serie „Pole Position“ abgesichert wird, die eigens für die Formel 1 kreiert wurde.

Auf dem Weingut und Gästehaus werden Teambuildingprogramme für Firmen, Kurzseminare für an Wein und Genuss interessierte Personen und Gruppen in mehreren Sprachen angeboten.