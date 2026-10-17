OPITZ FINE WINES GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
7142 Illmitz
Österreich
Firmenprofil
Willi Opitz ist gemeinsam mit seiner Frau Maria hauptberuflich Winzer aus Leidenschaft – seit 1995.
Bereits im Jahr 1996/97 wurde Opitz als erster Österreicher in London mit dem Titel “Late Harvest Winemaker of the Year“ ausgezeichnet. Er ist Träger des MERITUM VINI Ordens des ORDO EQUESTRIS VINI EUROPA.
Das Weingut zeigt immer wieder mit internationalen Erfolgsgeschichten auf - z.B. mit Weinen für die Krönungszeremonie, für Bill Clinton oder für die Formel 1. Weitere internationale Weinprojekte wurden z.B. in Armenien, Transsilvanien, Italien, Spanien und Cornwall (auf königlichem Grund) umgesetzt - neu hinzu kommt 2025 Finnland, wo erneut ein besonderer Wein gekeltert wird. Zu den Innovationen zählen z.B. auch fälschungssichere Etiketten mit denen die Premium-Serie „Pole Position“ abgesichert wird, die eigens für die Formel 1 kreiert wurde.
Auf dem Weingut und Gästehaus werden Teambuildingprogramme für Firmen, Kurzseminare für an Wein und Genuss interessierte Personen und Gruppen in mehreren Sprachen angeboten.
Geschäftswunsch
Weintourismus und Kulinarik
Ganz nach dem Motto „Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“ leibt und lebt der leidenschaftliche Winzer und prämierte Weinproduzent Willi Opitz mit seiner Frau Maria in Illmitz am Neusiedler See.
Die Erfahrung in Vermarktung, Sales und Marketing wird in motivierenden Guest- und Keynote Speaches weitergegeben und das angebotene internationale Consulting unterstützt dabei, das Produzierte ertragreich zu verkaufen und zeigt hierfür neue Lösungswege auf.
Die OPITZ Fine Wines GmbH bietet individuelle Firmenincentives an: Wein- und Kulinarikreisen, Team Building Programme, B2B, Ornithologen, Natur und Kultur. Für Gruppen von 10 bis max. 150 Personen.