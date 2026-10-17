OPITZ FINE WINES GmbH
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Hlavní sídlo
7142 Illmitz
Rakousko
Profil firmy
Willi Opitz a jeho manželka Maria jsou vášnivými vinaři na plný úvazek – od roku 1995.
V roce 1996/97 byl Opitz prvním Rakušanem, kterému byl v Londýně udělen titul „Late Harvest Winemaker of the Year“. Willy Opitz je nositelem řádu MERITUM VINI uděleného ORDO EQUESTRIS VINI EUROPA.
Vinařství se svými úspěchy opakovaně prosazuje na mezinárodní scéně – například víny připravenými pro korunovační ceremoniál, Billa Clintona nebo Formuli 1. Další mezinárodní vinařské projekty byly realizovány například v Arménii, Transylvánii, Itálii, Španělsku a Cornwallu (na královském pozemku) – a v roce 2025 k nim přibude i Finsko, kde vznikne opět výjimečné víno. K inovacím vinařství patří mimo jiné i bezpečnostní etikety chráněné proti padělání, které zajišťují originalitu prémiové série „Pole Position“, vytvořené speciálně pro Formuli 1.
Vinařství a penzion nabízí teambuildingové programy pro firmy, semináře pro ty, kteří se zajímají o víno a požitek, a to hned v několika jazycích.
Obchodní příležitosti
Vinařská a kulinářská turistika
Vášnivý vinař a oceňovaný producent vína Willi Opitz žije a pracuje se svou ženou Marií v Illmitzu u Neziderského jezera podle hesla "Život je příliš krátký na to, abychom pili špatné víno".
Formou přednášek a keynote vystoupení předáváme své zkušenosti z oblasti marketingu, prodeje a obchodu. Nabízené mezinárodní poradenství pomáhá výrobcům zhodnotit jejich produkty a představuje nová řešení pro efektivní prodej.
Naše společnost nabízí také individuální firemní programy - vinařské a kulinářské zájezdy, teambuildingové programy, B2B akce i tematické pobyty zaměřené na ornitologii, přírodu a kulturu. Programy jsou vhodné pro skupiny od 10 do 150 osob.