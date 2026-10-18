Weingut Paul
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Firmenprofil
Weingut Alexander Paul – seit drei Generationen in Leobendorf bei Wien. Die Weingärten rund um die Burg Kreuzenstein wurzeln in tiefgründigen Lössböden und profitieren vom pannonischen Mikroklima der Donau.
Im Fokus steht der Grüne Veltliner – frisch, würzig, typisch Weinviertel – ergänzt durch internationale Sorten wie Sauvignon Blanc. Als zertifiziert nachhaltiger Betrieb leben wir Verantwortung gegenüber Natur und Gesellschaft – für authentische Weine mit Herkunft, Charakter und Zukunft.
Geschäftswunsch
Nachhaltige Weine aus dem Weinviertel
Das Weingut Paul sucht internationale Vertriebspartner, die die nachhaltigen Weine in Gastronomie, Einzel- oder Großhandel anbieten möchten.
Gemeinsam sollen die Charakterweine des Weinviertels – allen voran der frische, würzige Grüne Veltliner des Weinguts – über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt gemacht und langfristige, nachhaltige Partnerschaften aufgebaut werden.