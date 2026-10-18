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Weingut Paul

O firmě
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Udržitelná vína s odpovědností vůči přírodě a společnosti. Pro autentičnost, charakter a budoucnost.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Weingut Paul
https://www.heurigerpaul.at
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O společnosti

Profil firmy

Vinařtví Alexander Paul – již tři generace v Leobendorfu u Vídně. Vinice kolem hradu Kreuzenstein mají kořeny v hlubokých sprašových půdách a těží z panonského mikroklimatu Dunaje.

Pozornost se upírá odrůdě Veltlínské zelené – svěží, kořenité, typické pro region Weinviertel – doplněné mezinárodními odrůdami, jako je Sauvignon Blanc. Jako certifikovaný udržitelný podnik žijeme v souladu s odpovědností vůči přírodě a společnosti – tvoříme vína s duší, původem, charakterem a vizí pro budoucnost.

© Weingut Paul
© Weingut Paul
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Udržitelná vína z Weinviertelu

Hledáme mezinárodní obchodní partnery, kteří by chtěli nabízet udržitelné víno v gastronomii, maloobchodě, ale i velkoobchodě.

Společně chceme představit charakterová vína regionu Weinviertel – především svěží kořenité Veltlínské zelené z našeho vinařství – za hranicemi Rakouska a vybudovat dlouhodobá a udržitelná partnerství.

© Weingut Paul