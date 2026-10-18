Weingut Paul
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Profil firmy
Vinařtví Alexander Paul – již tři generace v Leobendorfu u Vídně. Vinice kolem hradu Kreuzenstein mají kořeny v hlubokých sprašových půdách a těží z panonského mikroklimatu Dunaje.
Pozornost se upírá odrůdě Veltlínské zelené – svěží, kořenité, typické pro region Weinviertel – doplněné mezinárodními odrůdami, jako je Sauvignon Blanc. Jako certifikovaný udržitelný podnik žijeme v souladu s odpovědností vůči přírodě a společnosti – tvoříme vína s duší, původem, charakterem a vizí pro budoucnost.
Obchodní příležitosti
Udržitelná vína z Weinviertelu
Hledáme mezinárodní obchodní partnery, kteří by chtěli nabízet udržitelné víno v gastronomii, maloobchodě, ale i velkoobchodě.
Společně chceme představit charakterová vína regionu Weinviertel – především svěží kořenité Veltlínské zelené z našeho vinařství – za hranicemi Rakouska a vybudovat dlouhodobá a udržitelná partnerství.