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POLOPLAST GmbH & Co KG

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Als Anbieter von Kunststoffrohrsystemen, Compounds und Polymer-Engineering gilt POLOPLAST mit über 60-jähriger Unternehmensgeschichte als führender europäischer Kunststoffspezialist.

Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich Kunststoffrohrsysteme für Haustechnik, Wasserversorgung und Kanalisation. Innovationsgeist, ...

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POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding
Österreich
+4373238860
+4373238869
office@poloplast.com
http://www.poloplast.com
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