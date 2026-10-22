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POLOPLAST GmbH & Co KG

O firmě
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POLOPLAST je společnost s tradicí přes 60 let a je vnímána jako přední společnost v Evropě specializovaná na plasty. Firma dodává plastové potrubní systémy, položky compounds a polymerní inženýrství.

Důraz je přitom kladen na oblast plastových potrubních systémů pro domácí technologie a dále na vodovody a kanalizace. ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding
Rakousko
+4373238860
+4373238869
office@poloplast.com
http://www.poloplast.com
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