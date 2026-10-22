POLOPLAST GmbH & Co KG
O firmě
POLOPLAST je společnost s tradicí přes 60 let a je vnímána jako přední společnost v Evropě specializovaná na plasty. Firma dodává plastové potrubní systémy, položky compounds a polymerní inženýrství.
POLOPLAST je společnost s tradicí přes 60 let a je vnímána jako přední společnost v Evropě specializovaná na plasty. Firma dodává plastové potrubní systémy, položky compounds a polymerní inženýrství.
Důraz je přitom kladen na oblast plastových potrubních systémů pro domácí technologie a dále na vodovody a kanalizace. ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding
Rakousko
4060 Leonding
Rakousko