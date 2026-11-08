© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Redblocsystems bietet ein hochprofitables Fertigteil-System, welches sich innerhalb kürzester Zeit rechnet, an. Die hochwertigen Wandelemente können aus Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Betonstein und anderen mineralischen Baustoffen effizient und wirtschaftlich hergestellt werden.

Vorteile:

- erprobte Fertigteil-Technologie

- „just-in-time“ Fertigung

- hohe Qualität und Genauigkeit

- exakte Ausschnitte (Dachschrägen, Fenster etc.)

- kurze Bauzeiten

- kalkulierbare Kosten

- alle Gebäudearten sind möglich

Redblocsystems vereint die hervorragenden Vorteile der Massivbauweise hinsichtlich Wohnqualität, Nachhaltigkeit, Wärme- und Schallschutz mit der Effizienzsteigung der Fertigteilbauweise.

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