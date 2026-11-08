Redbloc | Redblocsystems GmbH
Společnost Redblocsystems nabízí vysoce ziskový systém prefabrikátů, u nějž se pořizovací náklady vrátí již po velmi krátké době. Tyto kvalitní stěnové prvky mohou být vyrobeny z cihel, porobetonu a dalších minerálních stavebních materiálů a může se jednat o silikátové výrobky či tvárnicové výztuže.
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Hlavní sídlo
4600 Wels
Rakousko
Profil firmy
Společnost Redblocsystems nabízí vysoce ziskový systém prefabrikátů, u nějž se pořizovací náklady vrátí již po velmi krátké době. Tyto kvalitní stěnové prvky mohou být vyrobeny z cihel, porobetonu a dalších minerálních stavebních materiálů a může se jednat o silikátové výrobky či tvárnicové výztuže.
Výhody:
- vyzkoušená technologie prefabrikátů,
- výroba "just in time",
- vysoká kvalita a přesnost,
- přesné výřezy (zešikmení temene střechy, okna atd.),
- krátká doba realizace,
- předvídatelné náklady,
- možný je jakýkoli typ budov.
Firma Redblocsystems spojuje výhody pevné konstrukce, jako je kvalita života, udržitelnost, tepelná a zvuková izolace, se zvýšením efektivity díky prefabrikované konstrukci.
Obchodní příležitosti
BUDOUCNOST NA STAVBĚ. EFEKTIVNĚ A PLNĚ AUTOMATICKY.
Společnost Redblocsystems nabízí plně automatické i poloautomatické systémy pro prefabrikaci stěnových dílců. Prefabrikované dílce se vyrábějí na míru. Veškeré speciální tvary, jako je zešikmení temene střechy, montážní kanály, otvory pro okna a dveře, se vyrábějí plně automaticky.
Společnost Redblocsystems disponuje potřebnými stavebně technickými atesty a nabízí své know-how v rámci udělení licence. Firma Redblocsystems je uspokojivým řešením nedostatku kvalifikovaných pracovníků, orientovaným na budoucnost, a zvyšuje produktivitu ve stavebnictví.
Cílovou skupinou jsou výrobci stavebních materiálů a stavební firmy.