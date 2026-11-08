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Redbloc | Redblocsystems GmbH

O firmě
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Společnost Redblocsystems nabízí vysoce ziskový systém prefabrikátů, u nějž se pořizovací náklady vrátí již po velmi krátké době. Tyto kvalitní stěnové prvky mohou být vyrobeny z cihel, porobetonu a dalších minerálních stavebních materiálů a může se jednat o silikátové výrobky či tvárnicové výztuže.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Rakousko
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
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O společnosti

Profil firmy

Společnost Redblocsystems nabízí vysoce ziskový systém prefabrikátů, u nějž se pořizovací náklady vrátí již po velmi krátké době. Tyto kvalitní stěnové prvky mohou být vyrobeny z cihel, porobetonu a dalších minerálních stavebních materiálů a může se jednat o silikátové výrobky či tvárnicové výztuže.

Výhody:
- vyzkoušená technologie prefabrikátů,
- výroba "just in time",
- vysoká kvalita a přesnost,
- přesné výřezy (zešikmení temene střechy, okna atd.),
- krátká doba realizace,
- předvídatelné náklady,
- možný je jakýkoli typ budov.

Firma Redblocsystems spojuje výhody pevné konstrukce, jako je kvalita života, udržitelnost, tepelná a zvuková izolace, se zvýšením efektivity díky prefabrikované konstrukci.

Produktové vyobrazení
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Produktové vyobrazení
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

BUDOUCNOST NA STAVBĚ. EFEKTIVNĚ A PLNĚ AUTOMATICKY.

Společnost Redblocsystems nabízí plně automatické i poloautomatické systémy pro prefabrikaci stěnových dílců. Prefabrikované dílce se vyrábějí na míru. Veškeré speciální tvary, jako je zešikmení temene střechy, montážní kanály, otvory pro okna a dveře, se vyrábějí plně automaticky.

Společnost Redblocsystems disponuje potřebnými stavebně technickými atesty a nabízí své know-how v rámci udělení licence. Firma Redblocsystems je uspokojivým řešením nedostatku kvalifikovaných pracovníků, orientovaným na budoucnost, a zvyšuje produktivitu ve stavebnictví.

Cílovou skupinou jsou výrobci stavebních materiálů a stavební firmy.

Produktové vyobrazení
© Redbloc | Redblocsystems GmbH