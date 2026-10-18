Weingut Thyri

Im Herzen von Eggendorf am Wagram kultiviert Michael Thyri auf 8 ha Leidenschaft, Neugier und Naturverbundenheit.

Der Fokus liegt auf klassisch ausgebauten Weißweinen, die auf natürliche Weise in Stahltanks und Holzfässern entstehen – Weine mit Herkunft, Charakter und Feingefühl.

Ab Mitte 2026 ist eine Erweiterung des Sortiments mit Pet Nat, später auch mit Sekt geplant, um neue Facetten des Terroirs zu zeigen.

Das Familienweingut Thyri steht seit 1844 für Weine mit Charakter – geprägt vom Wagramer Lössboden mit Einflüssen von Schotter, Sandstein und Konglomerat des Urmeers, gewachsen im Einklang mit der Natur.

© Robert Herbst