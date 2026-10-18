Weingut Thyri
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
3463 Eggendorf am Wagram
Österreich
Firmenprofil
Im Herzen von Eggendorf am Wagram kultiviert Michael Thyri auf 8 ha Leidenschaft, Neugier und Naturverbundenheit.
Der Fokus liegt auf klassisch ausgebauten Weißweinen, die auf natürliche Weise in Stahltanks und Holzfässern entstehen – Weine mit Herkunft, Charakter und Feingefühl.
Ab Mitte 2026 ist eine Erweiterung des Sortiments mit Pet Nat, später auch mit Sekt geplant, um neue Facetten des Terroirs zu zeigen.
Das Familienweingut Thyri steht seit 1844 für Weine mit Charakter – geprägt vom Wagramer Lössboden mit Einflüssen von Schotter, Sandstein und Konglomerat des Urmeers, gewachsen im Einklang mit der Natur.
Geschäftswunsch
Klassische Sorten treffen auf unkonventionelle Ideen
Ehrlich ausgebaut in Stahl und Holz
Jeder Schluck erzählt vom Boden, vom Handwerk und vom Mut, Neues zu wagen.
Ziel ist es, das Weingut Thyri aus Eggendorf am Wagram künftig stärker in Nord- und Osteuropa zu positionieren.
Gesucht werden daher Weinhändler:innen und Gastronomiebetriebe, die die Leidenschaft für authentische, naturverbundene Weine teilen.
Das Familienweingut Thyri freut sich über Partner, die Qualität, Handwerk und Individualität schätzen – und gemeinsam den Wagram in Europa neu entdecken möchten.