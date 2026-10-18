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Weingut Thyri

Kurze Info über uns
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Authentische Weine vom Wagram – naturverbunden, charakterstark, klassisch ausgebaut mit individueller Note

Gesucht: Kunden

Branche

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Firmensitz

Weingut Thyri
Stift-Wilherring-Gasse 1
3463 Eggendorf am Wagram
Österreich
+436642314 702
thyri@wagramheuriger.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Im Herzen von Eggendorf am Wagram kultiviert Michael Thyri auf 8 ha Leidenschaft, Neugier und Naturverbundenheit.

Der Fokus liegt auf klassisch ausgebauten Weißweinen, die auf natürliche Weise in Stahltanks und Holzfässern entstehen – Weine mit Herkunft, Charakter und Feingefühl.

Ab Mitte 2026 ist eine Erweiterung des Sortiments mit Pet Nat, später auch mit Sekt geplant, um neue Facetten des Terroirs zu zeigen.

Das Familienweingut Thyri steht seit 1844 für Weine mit Charakter – geprägt vom Wagramer Lössboden mit Einflüssen von Schotter, Sandstein und Konglomerat des Urmeers, gewachsen im Einklang mit der Natur.

© Robert Herbst
Thyri Michael © Robert Herbst
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Klassische Sorten treffen auf unkonventionelle Ideen

Ehrlich ausgebaut in Stahl und Holz

Jeder Schluck erzählt vom Boden, vom Handwerk und vom Mut, Neues zu wagen.

Ziel ist es, das Weingut Thyri aus Eggendorf am Wagram künftig stärker in Nord- und Osteuropa zu positionieren.

Gesucht werden daher Weinhändler:innen und Gastronomiebetriebe, die die Leidenschaft für authentische, naturverbundene Weine teilen.

Das Familienweingut Thyri freut sich über Partner, die Qualität, Handwerk und Individualität schätzen – und gemeinsam den Wagram in Europa neu entdecken möchten.