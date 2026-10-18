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Weingut Thyri

O firmě
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Autentická vína z Wagramu – spjatá s přírodou, se silným charakterem, klasicky zpracována s indiviuálním dotykem

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Hlavní sídlo

Weingut Thyri
Stift-Wilherring-Gasse 1
3463 Eggendorf am Wagram
Rakousko
+436642314 702
thyri@wagramheuriger.at
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O společnosti

Profil firmy

V srdci obce Eggendorf am Wagram kultivuje Michael Thyri na rozloze osmi hektarů svou vášeň, zvídavost a spojení s přírodou.

Zaměřuje se zejména na klasicky vyráběná bílá vína, která vznikají přirozeným způsobem v nerezových a dřevěných sudech – vína s původem, charakterem a jemností.

V polovině roku 2026 plánje rozšířit sortiment o PET NAT a později také o sekt, aby ukázal nové tváře terroiru.

Již od roku 1844 je rodinné vinařství Thyri vyhlášené svými víny s charakterem – ovlivněnými wagramskou půdou s příměsí štěrku, pískovce a konglomerátu pravěkého moře. Všechna tato vína jsou pěstována v souladu s přírodou.

© Robert Herbst
Thyri Michael © Robert Herbst
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Klasické odrůdy se potkávají s neotřelými nápady

Poctivě vyrobeno v oceli a dřevu

Každý kousek vypráví o půdě, o zručnosti a odvaze zkusit něco nového.

Cílem vinařství Thyri je silnějí pozice v severní a východní Evropě, a hledá proto obchodníky s vínem a restaurace, kavárny, vinotéky a jiné gastronomické podniky, které sdílejí vášeň pro autentická, s přírodou spjatá vína.

Rodinné vinařství Thyri se těší na partnery, kteří ocení kvalitu, řemeslo a individualitu a kteří společně s vinařstvím objeví „Wagram v Evropě“.