Weingut Thyri
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
3463 Eggendorf am Wagram
Rakousko
Profil firmy
V srdci obce Eggendorf am Wagram kultivuje Michael Thyri na rozloze osmi hektarů svou vášeň, zvídavost a spojení s přírodou.
Zaměřuje se zejména na klasicky vyráběná bílá vína, která vznikají přirozeným způsobem v nerezových a dřevěných sudech – vína s původem, charakterem a jemností.
V polovině roku 2026 plánje rozšířit sortiment o PET NAT a později také o sekt, aby ukázal nové tváře terroiru.
Již od roku 1844 je rodinné vinařství Thyri vyhlášené svými víny s charakterem – ovlivněnými wagramskou půdou s příměsí štěrku, pískovce a konglomerátu pravěkého moře. Všechna tato vína jsou pěstována v souladu s přírodou.
Obchodní příležitosti
Klasické odrůdy se potkávají s neotřelými nápady
Poctivě vyrobeno v oceli a dřevu
Každý kousek vypráví o půdě, o zručnosti a odvaze zkusit něco nového.
Cílem vinařství Thyri je silnějí pozice v severní a východní Evropě, a hledá proto obchodníky s vínem a restaurace, kavárny, vinotéky a jiné gastronomické podniky, které sdílejí vášeň pro autentická, s přírodou spjatá vína.
Rodinné vinařství Thyri se těší na partnery, kteří ocení kvalitu, řemeslo a individualitu a kteří společně s vinařstvím objeví „Wagram v Evropě“.