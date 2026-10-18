Weinbau Judith und Werner Pölz

Der Weinbaubetrieb Pölz in Unterretzbach liegt direkt an der Grenze zu Südmähren. Die Nähe zu Tschechien prägt die Region ebenso wie das Klima, das ideale Bedingungen für frische Weißweine schafft.

Im Fokus steht der Grüne Veltliner, der in fruchtiger, animierender Stilistik ausgebaut wird und durch hohe Trinkfreude überzeugt. Die Bewirtschaftung der Weingärten erfolgt nach den Standards von „Nachhaltig Austria“.

Neue Herausforderungen durch den Klimawandel führen zu innovativen Methoden im Umgang mit Boden und Reben – mit dem Ziel, Qualität und Nachhaltigkeit zu vereinen.

© Iveta Dragoun