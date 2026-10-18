Weinbau Judith und Werner Pölz
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
2074 Unterretzbach
Österreich
Firmenprofil
Der Weinbaubetrieb Pölz in Unterretzbach liegt direkt an der Grenze zu Südmähren. Die Nähe zu Tschechien prägt die Region ebenso wie das Klima, das ideale Bedingungen für frische Weißweine schafft.
Im Fokus steht der Grüne Veltliner, der in fruchtiger, animierender Stilistik ausgebaut wird und durch hohe Trinkfreude überzeugt. Die Bewirtschaftung der Weingärten erfolgt nach den Standards von „Nachhaltig Austria“.
Neue Herausforderungen durch den Klimawandel führen zu innovativen Methoden im Umgang mit Boden und Reben – mit dem Ziel, Qualität und Nachhaltigkeit zu vereinen.
Geschäftswunsch
Fruchtig, frische Pölz-Weine für Tschechien
Ziel ist es, den Weinabsatz in Tschechien auszubauen und private Kund:innen direkt zu erreichen. Dafür werden engagierte Multiplikator:innen gesucht, die den persönlichen Zugang ermöglichen.
Die Weine erzählen Geschichten, schaffen Nähe und laden zum Austausch ein. Im Mittelpunkt steht nicht nur der Genuss, sondern auch die Verbindung zwischen Menschen – mit dem Wein als Brücke zwischen Kulturen und Regionen.