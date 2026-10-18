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Weinbau Judith und Werner Pölz

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Das Weingut Pölz steht für fruchtige, animierende Weißweine mit hoher Trinkfreude – allen voran Grüner Veltliner. Die Weingärten werden nachhaltig bewirtschaftet, zertifiziert nach „Nachhaltig Austria“.

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Firmensitz

Weinbau Judith und Werner Pölz
Sterngasse 5
2074 Unterretzbach
Österreich
+4366473565177
poelzwein@aon.at
https://www.poelzwein.at/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Der Weinbaubetrieb Pölz in Unterretzbach liegt direkt an der Grenze zu Südmähren. Die Nähe zu Tschechien prägt die Region ebenso wie das Klima, das ideale Bedingungen für frische Weißweine schafft.

Im Fokus steht der Grüne Veltliner, der in fruchtiger, animierender Stilistik ausgebaut wird und durch hohe Trinkfreude überzeugt. Die Bewirtschaftung der Weingärten erfolgt nach den Standards von „Nachhaltig Austria“.

Neue Herausforderungen durch den Klimawandel führen zu innovativen Methoden im Umgang mit Boden und Reben – mit dem Ziel, Qualität und Nachhaltigkeit zu vereinen.

© Iveta Dragoun
Judith und Werner Pölz © Iveta Dragoun
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Fruchtig, frische Pölz-Weine für Tschechien

Ziel ist es, den Weinabsatz in Tschechien auszubauen und private Kund:innen direkt zu erreichen. Dafür werden engagierte Multiplikator:innen gesucht, die den persönlichen Zugang ermöglichen.

Die Weine erzählen Geschichten, schaffen Nähe und laden zum Austausch ein. Im Mittelpunkt steht nicht nur der Genuss, sondern auch die Verbindung zwischen Menschen – mit dem Wein als Brücke zwischen Kulturen und Regionen.

© Wolfgang Hanousek