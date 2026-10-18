Weinbau Judith und Werner Pölz
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
2074 Unterretzbach
Rakousko
Profil firmy
Vinařství Pölz v Unterretzbachu leží přímo na hranicích s jižní Moravou. Blízkost k České republice ovlivňuje region stejně jako klima, které vytváří ideální podmínky pro svěží bílá vína.
Hlavní pozornost je věnována odrůdě Veltlínské zelené, které se vyznačuje ovocným, povzbuzujícím stylem a vysokou pitelností. Obhospodařování vinic probíhá podle standardů „Nachhaltig Austria“.
Nové výzvy způsobené změnou klimatu vedou k inovativním metodám při péči o půdu a hrozny – s cílem sjednotit kvalitu a udržitelnost.
Obchodní příležitosti
Ovocná svěží vína Pölz pro Česko
Cílem je vybudovat prodejní síť vín v Česku a přímo oslovit také privátní zákazníky. Hledáme angažované prodejce s osobním přístupem.
Vína vyprávějí příběhy, vytvářejí blízkost a vybízejí k výměně názoru. Středobodem není pouze požitek, ale také spojení mezi lidmi – s vínem jako mostem mezi kulturami a regiony.