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Weinbau Judith und Werner Pölz

O firmě
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Vinařství Pölz je známé svými ovocnými osvěžujícími bílými víny, která se skvěle pijí – především Veltlínské zelené. Vinice jsou obhospodařovány udržitelným způsobem a mají certifikaci „Nachhaltig Austria“.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Weinbau Judith und Werner Pölz
Sterngasse 5
2074 Unterretzbach
Rakousko
+4366473565177
poelzwein@aon.at
https://www.poelzwein.at/
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O společnosti

Profil firmy

Vinařství Pölz v Unterretzbachu leží přímo na hranicích s jižní Moravou. Blízkost k České republice ovlivňuje region stejně jako klima, které vytváří ideální podmínky pro svěží bílá vína.

Hlavní pozornost je věnována odrůdě Veltlínské zelené, které se vyznačuje ovocným, povzbuzujícím stylem a vysokou pitelností. Obhospodařování vinic probíhá podle standardů „Nachhaltig Austria“.

Nové výzvy způsobené změnou klimatu vedou k inovativním metodám při péči o půdu a hrozny – s cílem sjednotit kvalitu a udržitelnost.

© Iveta Dragoun
Judith a Werner Pölz © Iveta Dragoun
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Ovocná svěží vína Pölz pro Česko

Cílem je vybudovat prodejní síť vín v Česku a přímo oslovit také privátní zákazníky. Hledáme angažované prodejce s osobním přístupem.

Vína vyprávějí příběhy, vytvářejí blízkost a vybízejí k výměně názoru. Středobodem není pouze požitek, ale také spojení mezi lidmi – s vínem jako mostem mezi kulturami a regiony.

© Wolfgang Hanousek