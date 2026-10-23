Angerer Karl
Kurze Info über uns
Weinbau Karl Angerer ist ein Familienbetrieb mit ca. 20 ha Weingartenfläche im Kamptal und bietet ein breites Sortiment an gebietstypischen Weinen.
Weinbau Karl Angerer ist ein Familienbetrieb mit ca. 20 ha Weingartenfläche im Kamptal und bietet ein breites Sortiment an gebietstypischen Weinen.
Zu diesem zählen unter anderem die Hauptsorten Grüner Vetliner und Zweigelt, aber auch Riesling sowie der sehr begehrte Roten Veltliner – eine Spezialität des ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Angerer Karl
Röhrbrunngasse 1
3552 Lengenfeld
Österreich
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