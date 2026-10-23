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Angerer Karl

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Weinbau Karl Angerer ist ein Familienbetrieb mit ca. 20 ha Weingartenfläche im Kamptal und bietet ein breites Sortiment an gebietstypischen Weinen.

Zu diesem zählen unter anderem die Hauptsorten Grüner Vetliner und Zweigelt, aber auch Riesling sowie der sehr begehrte Roten Veltliner – eine Spezialität des ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Angerer Karl
Röhrbrunngasse 1
3552 Lengenfeld
Österreich
+4327192271
+43271922714
info@weingutangerer.at
http://www.weingutangerer.at
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