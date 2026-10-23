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Angerer Karl

O firmě
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Vinařství Karl Angerer je rodinným podnikem s přibližně 20 hektary vinic v údolí Kamptal, který nabízí širokou škálu typických regionálních vín.

Mezi ně se mimo jiné řadí i hlavní odrůdy veltlínského zeleného (Grüner Veltliner) a zweigeltrebe (Zweigelt), stejně jako i odrůdy ryzlinku či vyhledávaného červeného ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Angerer Karl
Röhrbrunngasse 1
3552 Lengenfeld
Rakousko
+4327192271
+43271922714
info@weingutangerer.at
http://www.weingutangerer.at
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