Angerer Karl
O firmě
Vinařství Karl Angerer je rodinným podnikem s přibližně 20 hektary vinic v údolí Kamptal, který nabízí širokou škálu typických regionálních vín.
Vinařství Karl Angerer je rodinným podnikem s přibližně 20 hektary vinic v údolí Kamptal, který nabízí širokou škálu typických regionálních vín.
Mezi ně se mimo jiné řadí i hlavní odrůdy veltlínského zeleného (Grüner Veltliner) a zweigeltrebe (Zweigelt), stejně jako i odrůdy ryzlinku či vyhledávaného červeného ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Angerer Karl
Röhrbrunngasse 1
3552 Lengenfeld
Rakousko
3552 Lengenfeld
Rakousko