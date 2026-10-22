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Weingut LacknerTinnacher

Kurze Info über uns
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Das familiengeführte Weingut LacknerTinnacher steht seit 1770 für beste südsteirische Weinqualität.

Winzerin Katharina Tinnacher prägt in ihren zeitlos-eleganten Weinen einen herkunftsbetonten Stil, der sich durch Charakter, Vielschichtigkeit und Langlebigkeit auszeichnet.

Die Trauben für die hervorragenden Weine ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut LacknerTinnacher
Steinbach 12
8462 Gamlitz
Österreich
+4334532142
+4334534841
weingut@tinnacher.at
http://www.tinnacher.at
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