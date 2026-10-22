Weingut LacknerTinnacher
O firmě
Rodinné vinařství LacknerTinnacher je už od roku 1770 synonymem pro tu nejlepší jihoštýrskou kvalitu vína.
Rodinné vinařství LacknerTinnacher je už od roku 1770 synonymem pro tu nejlepší jihoštýrskou kvalitu vína.
Vinařka Katharina Tinnacherová dává ve svých nadčasově elegantních vínech vyniknout stylu, který zdůrazňuje místní původ a který se vyznačuje charakterem, komplexností a dlouhověkostí.
Hrozny pro tato ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Weingut LacknerTinnacher
Steinbach 12
8462 Gamlitz
Rakousko
8462 Gamlitz
Rakousko