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Weingut LacknerTinnacher

O firmě
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Rodinné vinařství LacknerTinnacher je už od roku 1770 synonymem pro tu nejlepší jihoštýrskou kvalitu vína.

Vinařka Katharina Tinnacherová dává ve svých nadčasově elegantních vínech vyniknout stylu, který zdůrazňuje místní původ a který se vyznačuje charakterem, komplexností a dlouhověkostí.

Hrozny pro tato ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Weingut LacknerTinnacher
Steinbach 12
8462 Gamlitz
Rakousko
+4334532142
+4334534841
weingut@tinnacher.at
http://www.tinnacher.at
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