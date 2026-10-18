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Seegut Lentsch

Kurze Info über uns
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Das Weingut Lentsch liegt in Podersdorf am Neusiedlersee im Burgenland. Der nun bereits in 3. Generation geführte Betrieb bewirtschaftet 15 Hektar im Rot- und Weißweinbereich.

Weißweine mit Schwerpunkt auf den Burgundersorten:
- Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay. Die Klassische Variante wird im Stahltank, ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Seegut Lentsch
Neusiedler Straße 40
7141 Podersdorf am See
Österreich
+4321772398
+43217720056
info@seegut-lentsch.com
http://www.weingut-lentsch.com
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