Seegut Lentsch
Kurze Info über uns
Das Weingut Lentsch liegt in Podersdorf am Neusiedlersee im Burgenland. Der nun bereits in 3. Generation geführte Betrieb bewirtschaftet 15 Hektar im Rot- und Weißweinbereich.
Das Weingut Lentsch liegt in Podersdorf am Neusiedlersee im Burgenland. Der nun bereits in 3. Generation geführte Betrieb bewirtschaftet 15 Hektar im Rot- und Weißweinbereich.
Weißweine mit Schwerpunkt auf den Burgundersorten:
- Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay. Die Klassische Variante wird im Stahltank, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Seegut Lentsch
Neusiedler Straße 40
7141 Podersdorf am See
Österreich
7141 Podersdorf am See
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