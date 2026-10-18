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Seegut Lentsch

O firmě
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Vinařství Lentsch se nachází v Podersdorfu u Neziderského jezera, v Burgenlandu. Tento podnik je nyní spravován již třetí generací a obhospodařuje 15 hektarů s červenými a bílými vinnými odrůdami.

Bílá vína, se zaměřením na odrůdy rulandského:
- rulandské bílé (Weißburgunder), rulandské šedé (Grauburgunder) a ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Seegut Lentsch
Neusiedler Straße 40
7141 Podersdorf am See
Rakousko
+4321772398
+43217720056
info@seegut-lentsch.com
http://www.weingut-lentsch.com
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