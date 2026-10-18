Seegut Lentsch
O firmě
Vinařství Lentsch se nachází v Podersdorfu u Neziderského jezera, v Burgenlandu. Tento podnik je nyní spravován již třetí generací a obhospodařuje 15 hektarů s červenými a bílými vinnými odrůdami.
Vinařství Lentsch se nachází v Podersdorfu u Neziderského jezera, v Burgenlandu. Tento podnik je nyní spravován již třetí generací a obhospodařuje 15 hektarů s červenými a bílými vinnými odrůdami.
Bílá vína, se zaměřením na odrůdy rulandského:
- rulandské bílé (Weißburgunder), rulandské šedé (Grauburgunder) a ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Seegut Lentsch
Neusiedler Straße 40
7141 Podersdorf am See
Rakousko
7141 Podersdorf am See
Rakousko