Weingut Machalek
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
2052 Pernersdorf
Österreich
Firmenprofil
Das Weingut Machalek ist seit 2019 als Biobetrieb zertifiziert und arbeitet im Einklang mit der Natur.
Die Natur bestimmt, wann welche Arbeiten zu erledigen sind, duldet kein „zu früh“ oder „zu spät“. Sie verlangt respektvollen Umgang mit dem Boden, den Reben und dem Lebensraum der Tiere – von Insekten bis zu den Vögeln. Sie fordert höchste Qualität und nachhaltiges Agieren.
Geschäftswunsch
Langlebige & ausdrucksstarke Bioweine
für den tschechischen Markt
Die Trauben werden in Kleinkisten gelesen und bei Bedarf gekühlt, leicht gequetscht und nur gering geschwefelt, um dadurch vielschichtigere Weine zu erhalten. Die Jungweine bleiben nach der Gärung möglichst lange auf der Feinhefe liegen, dadurch erhält das Weingut Machalek möglichst ausgewogene und vor allem sehr langlebige Weine.
Gesucht werden Partner auf dem tschechischen Markt, die die Weine bei Händlern, Vinotheken, Gastronomie & Online-Shops platzieren.