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Weingut Machalek

O firmě
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Vinařství Machalek – ekologické vinařství již od roku 2019. Udržitelná výroba vína s důrazem na kvalitu a dlouhověkost.

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Weingut Machalek
Nr. 167
2052 Pernersdorf
Rakousko
+4329448335
office@machalek.at
http://www.machalek.at
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O společnosti

Profil firmy

Vinařství Machalek je od roku 2019 certifikováno jako ekologický podnik a pracuje v souladu s přírodou.

Příroda určuje, kdy je třeba jednotlivé úkony provést, a netoleruje „příliš brzy“ ani „příliš pozdě“. Vyžaduje respekt k půdě vinné révě i k životnímu prostoru zvířat – od hmyzu až po ptáky. Žádá si maximální kvalitu a udržitelné jednání.

© Astrid Bartl
© Astrid Bartl
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Trvanlivá a výrazná bio vína

pro český trh

Hrozny se sklízejí do malých bedýnek a podle potřeby se chladí, lehce lisují a jen minimálně síří, aby vznikla vína s bohatou a mnohovrstevnou chutí. Mladá vína zůstávají po kvašení co nejdéle na jemných kalech, díky čemuž vinařství Machalek vytváří vyvážená a velmi trvanlivá vína.

Hledáme spolehlivé partnery na českém trhu pro distribuci vín v obchodech, vinotékách, restauracích i online.

© Astrid Bartl