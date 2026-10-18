Weingut Machalek
O firmě
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Weingut Machalek
Nr. 167
2052 Pernersdorf
Rakousko
2052 Pernersdorf
Rakousko
O společnosti
Profil firmy
Vinařství Machalek je od roku 2019 certifikováno jako ekologický podnik a pracuje v souladu s přírodou.
Příroda určuje, kdy je třeba jednotlivé úkony provést, a netoleruje „příliš brzy“ ani „příliš pozdě“. Vyžaduje respekt k půdě vinné révě i k životnímu prostoru zvířat – od hmyzu až po ptáky. Žádá si maximální kvalitu a udržitelné jednání.
Obchodní příležitosti
Obchodní příležitosti
Trvanlivá a výrazná bio vína
pro český trh
Hrozny se sklízejí do malých bedýnek a podle potřeby se chladí, lehce lisují a jen minimálně síří, aby vznikla vína s bohatou a mnohovrstevnou chutí. Mladá vína zůstávají po kvašení co nejdéle na jemných kalech, díky čemuž vinařství Machalek vytváří vyvážená a velmi trvanlivá vína.
Hledáme spolehlivé partnery na českém trhu pro distribuci vín v obchodech, vinotékách, restauracích i online.