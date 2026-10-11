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Weingut Michaela Riedmüller

Kurze Info über uns

Das Weingut Michaela Riedmüller produziert kleine, hoch selektive Mengen von Reben, die meist über 35 Jahre alt sind – aus einem Gebiet voller Potenzial, mit Weinen, die für Freiheit und Ausdruck stehen.

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Branche

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Firmensitz

Weingut Michaela Riedmüller
Klosterplatz 4
2410 Hainburg
Österreich
wein@michaelariedmueller.at
https://michaelariedmueller.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Der Braunsberg an der Grenze zur Slowakei hat es Michaela Riedmüller besonders angetan. Der markante Berg mit Gneis und Granit, geologisch Teil der Kleinen Karpaten, zählt zu den letzten weißen Flecken auf Österreichs Weinlandkarte. Hier entstehen elegante, kühle Blaufränkisch mit feiner Struktur. Nur zehn Kilometer entfernt liegt der Spitzerberg, dessen trockenes, kalkreiches Terroir straffe, mineralische Blaufränkisch mit lebendiger Säure hervorbringt. Auch ihre »Down to Earth«-Weine stehen für authentische, unfiltrierte und maischevergorene Weine mit Ausbau im Holzfass.

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Charakterstarke Blaufränkisch vom Braunsberg & Spitzerberg

Elegante Naturweine aus Carnuntum mit Herkunft und Struktur

Das Weingut sucht Partner aus Gastronomie, Naturweinbars, Weinhandel und Import für terroirgeprägte Weine aus Carnuntum. Der Blaufränkisch vom Braunsberg und Spitzerberg stehen für Eleganz, Mineralität und Herkunft. Auch die „Down to Earth“-Weine repräsentieren authentische, unfiltrierte und maischevergorene Weine mit Ausbau im Holzfass – und ganz nach den Vorstellungen von Michaela Riedmüller Weinbau zu machen – 100 % von Hand gelesen.