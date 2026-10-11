Weingut Michaela Riedmüller
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
2410 Hainburg
Österreich
Firmenprofil
Der Braunsberg an der Grenze zur Slowakei hat es Michaela Riedmüller besonders angetan. Der markante Berg mit Gneis und Granit, geologisch Teil der Kleinen Karpaten, zählt zu den letzten weißen Flecken auf Österreichs Weinlandkarte. Hier entstehen elegante, kühle Blaufränkisch mit feiner Struktur. Nur zehn Kilometer entfernt liegt der Spitzerberg, dessen trockenes, kalkreiches Terroir straffe, mineralische Blaufränkisch mit lebendiger Säure hervorbringt. Auch ihre »Down to Earth«-Weine stehen für authentische, unfiltrierte und maischevergorene Weine mit Ausbau im Holzfass.
Geschäftswunsch
Charakterstarke Blaufränkisch vom Braunsberg & Spitzerberg
Elegante Naturweine aus Carnuntum mit Herkunft und Struktur
Das Weingut sucht Partner aus Gastronomie, Naturweinbars, Weinhandel und Import für terroirgeprägte Weine aus Carnuntum. Der Blaufränkisch vom Braunsberg und Spitzerberg stehen für Eleganz, Mineralität und Herkunft. Auch die „Down to Earth“-Weine repräsentieren authentische, unfiltrierte und maischevergorene Weine mit Ausbau im Holzfass – und ganz nach den Vorstellungen von Michaela Riedmüller Weinbau zu machen – 100 % von Hand gelesen.